MÄRKTE-Wall Street legt wieder zu - Firmenbilanzen helfen

Frankfurt, 13. Nov (Reuters) - Ermutigende Firmenbilanzen locken Anleger an den US-Aktienmarkt zurück. “Wir beenden eine extrem starke Bilanzsaison mit einem Ausrufezeichen in Form beeindruckender Zahlen von Disney”, sagte Anlagestratege Ryan Detrick vom Vermögensverwalter LPL. Außerdem wirkten die Erfolgsnachrichten zum Entwicklungsstand eines Coronavirus-Impfstoffs weiter nach. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Freitag um jeweils ein knappes Prozent.

Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge haben inzwischen rund 90 Prozent aller Firmen aus dem Index S&P 500 ihre Zahlen vorgelegt. Im Schnitt werden die Quartalsgewinne wohl um knapp acht Prozent gesunken sein. Anfang Oktober hatten Analysten noch einen Einbruch um mehr als 20 Prozent prognostiziert.

Die Aktien von Walt Disney stiegen um knapp vier Prozent. Umsatz und Gewinn des Unterhaltungskonzerns gingen im abgelaufenen Quartal weniger stark zurück als befürchtet. Ein Lichtblick sei der Erfolg des Streaming-Dienstes Disney+, kommentierte Analyst Neil Macker vom Research-Haus Morningstar. Außerdem seien die Freizeitparks ungeachtet Pandemie-bedingter Schließungen unverändert beliebt.

Auch bei Cisco fiel der Ergebnisrückgang geringer aus als befürchtet. Der Ausblick sei ebenfalls besser als erwartet ausgefallen, kommentierte Analyst George Notter von der Investmentbank Jefferies. Gleichzeitig beschleunige sich der Auftragseingang. Er empfehle die Aktien zum Kauf. Cisco-Aktien stiegen um 6,6 Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit fast acht Monaten.