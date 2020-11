MÄRKTE-Wall Street legt Verschnaufpause ein - Jobdaten enttäuschen

Frankfurt, 25. Nov (Reuters) - Die US-Börsen haben sich nach ihrer Rekordrally eine Verschnaufpause gegönnt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel am Mittwoch im frühen Handel um ein halbes Prozent auf 29.920 Punkte, nachdem er am Dienstag erstmals in seiner Geschichte die Schallmauer von 30.000 Punkten durchbrochen hatte. Der breiter gefasste S&P 500 lag 0,2 Prozent tiefer bei 3627 Zählern, während der Index der Technologiebörse Nasdaq 0,2 Prozent auf 12.071 Punkte gewann. Marktteilnehmer rechneten vor dem Feiertag Thanksgiving am Donnerstag mit vergleichsweise geringen Handelsumsätzen.

Auf die Stimmung drückte eine überraschend gestiegene Zahl von wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. “Es gibt einige Bedenken, dass der Arbeitsmarkt einen Rückschritt macht im Vergleich zu dem Vorwärtsschritt zum Zeitpunkt der Konjunkturprogramme, die nun ausgelaufen sind und erst einmal auszubleiben scheinen”, sagte Paul Nolte, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Kingsview Investment Management. Insgesamt stellten vorige Woche 778.000 Amerikaner einen solchen Antrag auf staatliche Stütze und damit 30.000 mehr als eine Woche zuvor. Der schwächelnde Arbeitsmarkt ist eine der größten Herausforderungen für den künftigen US-Präsidenten Joe Biden. Einen Lichtblick lieferte den Investoren ein unerwartet deutliches Auftragsplus der US-Industrie im Oktober.

Zu den Verlierern am Aktienmarkt zählten Finanzwerte: Aktien von JPMorgan und Citigroup gaben je rund ein Prozent nach. Enttäuschende Geschäftszahlen setzten dem Mode-Einzelhändler Gap zu. Die Papiere brachen um 16,6 Prozent ein.

Die Aktien des US-Landmaschinenherstellers Deere stiegen hingegen um 1,3 Prozent, nachdem der Gewinn im vergangenen Quartal höher ausgefallen war als von Analysten erwartet. Auch der Ausblick gefiel. Höhere Erntepreise und ein verbessertes konjunkturelles Umfeld führten dem Management zufolge zu einem neu entfachten Optimismus im Agrarsektor und erhöhten die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Geräten.