MÄRKTE-Wall Street im Aufwind - Nasdaq auf Rekordhoch

Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - Die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise stützt die Wall Street am Tag nach dem US-Feiertag Thanksgiving. Die anhaltend hohen Infektionszahlen dämpften die Kauflaune allerdings. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 stiegen zur Eröffnung des verkürzten Handels am Freitag um jeweils 0,3 Prozent. Der Technologie-Index Nasdaq gewann 0,8 Prozent und markierte mit 12.189,02 Punkten ein Rekordhoch

Mit Erleichterung reagierten Börsianer auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, das Weiße Haus zu verlassen, wenn das Wahlkollegium Mitte Dezember für seinen Kontrahenten Joe Biden gestimmt habe. Die Mehrheit der Anleger habe zwar nicht daran gezweifelt, dass eine Verfassungskrise vermieden werden könne, sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane. Aber Trumps Aussage schüre die Zuversicht, dass die Machtübergabe relativ reibungslos ablaufen werde.

Eventuelle Defizite beim Coronavirus-Impfstoff von AstraZeneca spielten am US-Markt nur eine untergeordnete Rolle, fügte Meckler hinzu. Investoren konzentrierten sich auf die von den US-Firmen Moderna und Pfizer entwickelten Präparate. Letzteres entsteht in Zusammenarbeit mit der Mainzer Firma BioNTech. AstraZeneca erwägt offenbar eine komplett neue weltweite Studie zur Wirksamkeit seines Impfstoffs. Dadurch könnte sich dessen Zulassung verzögern. Die in den USA notierten Aktien des Pharmakonzerns fielen um zwei Prozent.