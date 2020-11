MÄRKTE-Rekord-November an US-Börsen

Frankfurt/Bangalore, 30. Nov (Reuters) - Die Hoffnung auf die rasche Zulassung eines Corona-Impfstoffs hat den US-Börsen kräftige Kursgewinne im November beschert. Zwar eröffnete der Dow-Jones-Index der Standardwerte am Montag 0,7 Prozent schwächer bei 29.696 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 3631 Zähler. Auf Monatssicht legte er dennoch mehr als elf Prozent zu - so viel wie nie zuvor in einem November. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg dagegen um 0,2 Prozent auf 12.227,69 Punkte und markierte ein Rekordhoch.

Investoren setzen darauf, dass die Wirtschaft nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffs rasch wieder an Fahrt gewinnt. Noch vor Weihnachten könnten in den USA gleich zwei Mittel für den Einsatz freigegeben sein, sagte US-Gesundheitsminister Alex Azar, nachdem Moderna angekündigt hatte, noch am Montag einen Zulassungsantrag zu stellen. Die Moderna-Aktien schnellten um 16 Prozent nach oben und notierten so hoch wie nie zuvor.

“Wir sehen etwas Vorsicht und etwas Beklommenheit (...) Der Blick wird weiterhin auf dem Thema Impfstoffe und ihre Verteilung liegen, auf Wirtschaftsnachrichten und bei der Frage, ob das Interesse an zyklischen Werten anhält”, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager bei Dakota Wealth. Zuletzt waren vor allem Aktien aus den Branchen gefragt, die unmittelbar nach einer Rezession wieder anziehen, wie Energie, Industrie oder Finanzwerte. Ein entsprechender Value-Index legte im November zu, nachdem er in den Monaten zuvor hinter Technologie- und anderen Wachstumswerten zurückgelegen hatte.

Die Slack-Aktien schnellten um knapp sieben Prozent nach oben. Der SAP-Konkurrent Salesforce will sich Insidern zufolge den Bürochat-Anbieter Slack einverleiben. Das Geschäft könnte einem Bericht zufolge am Dienstag nach Börsenschluss bekanntgegeben werden. Die Salesforce-Titel gaben 1,1 Prozent nach.