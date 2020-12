MÄRKTE-Wall Street im Aufwind - S&P 500 und Nasdaq auf Rekordhochs

Frankfurt, 01. Dez (Reuters) - In der Hoffnung auf frischen Wind für die Wirtschaft decken sich Anleger mit US-Aktien ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um jeweils etwa ein Prozent. Die beiden Letzteren markierten mit 12.313,40 beziehungsweise 3661,27 Punkten neue Bestmarken

Die weiter steigenden Coronavirus-Infektionszahlen und die Folgen der aktuellen Pandemie-Beschränkungen spielten derzeit nur eine untergeordnete Rolle, sagte Steven Blitz, Chef-Volkswirt für die USA beim Research-Haus TS Lombard. “Ein Impfstoff steht vor der Tür und das ändert alles.”

BioNTech und Pfizer hatten zuvor die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in Europa beantragt. Am Montag hatte Konkurrent Moderna in den USA eine Notfall-Zulassung für seinen Wirkstoff beantragt. Die an der Wall Street notierten Titel der Mainzer Firma BioNTech kamen nach der gut 20-prozentigen Rally der vergangenen Tage kaum noch vom Fleck. Die Papiere ihres US-Partners Pfizer legten knapp drei Prozent zu. Moderna-Titel setzten ihren Höhenflug fort und stiegen um mehr als 16 Prozent auf ein Rekordhoch von 178 Dollar.

Mut machte Investoren außerdem das stärkste Wachstum der chinesischen Industrie seit einem Jahrzehnt. Da China eine zweite Infektionswelle vermeiden konnte, nehme die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft immer mehr Fahrt auf, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. “Und als Sahnehäubchen scheint der chinesische Verbraucher seine Zuversicht zurückzugewinnen.”