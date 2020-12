MÄRKTE-US-Börsen legen zu - Boeing nach Flug von 737 MAX gefragt

Frankfurt, 03. Dez (Reuters) - Die Aussicht auf einen raschen Einsatz von Impfstoffen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hält die US-Anleger weiter bei Laune. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der Index der Technologiebörse Nasdaq gewannen am Donnerstag je 0,3 Prozent auf 29.989 und 12.389 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,1 Prozent auf 3671 Zähler.

Investoren setzten trotz der harter Wintermonate auf das Licht am Ende des Tunnels, sagte Analyst Raffi Boyadjian, Senior Investment Analyst beim Online-Broker XM. Zudem spekulierten sie auf weitere Konjunkturhilfen. Zwar ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend auf 712.000 zurück, dennoch blieb sie auf hohem Niveau. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 775.000 gerechnet.

Aktien von Zscaler ragten mit einem Plus von knapp sechzehn Prozent heraus. Der Anbieter von Cloud-Dienstleistungen übertraf bei Umsatz und operativem Gewinn im ersten Quartal die Analystenerwartungen.

Papiere von Boeing gewannen rund drei Prozent. Das seit Anfang 2019 mit einem Startverbot belegte Modell 737 MAX war am Mittwoch erstmals nach der Freigabe durch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mit Medienvertretern an Bord gestartet. Am 29. Dezember soll das Modell wieder in den Passagierflugbetrieb zurückkehren.