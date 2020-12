MÄRKTE-US-Anleger machen nach Dow-Rekord Kasse

Frankfurt/Bangalore, 07. Dez (Reuters) - In den USA nutzen die Anleger Rekordstände an den Börsen für Gewinnmitnahmen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Montag in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent nach auf 30.099 Punkte, nachdem er mit 30.233,03 Zählern einen Höchststand markiert hatte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 3692 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,1 Prozent zu auf ein Rekordhoch bei 12.482,76 Punkten.

Die Märkte warteten auf Klarheit zu einem weiteren Corona-Hilfspaket, sagte Thomas Hayes vom Vermögensverwalter Great Hill Capital. “Ich denke, das Paket wird verabschiedet werden, aber es wird kleiner als 908 Milliarden Dollar.” Zuletzt war nach schwachen Arbeitsmarktdaten der Druck auf Demokraten und Republikaner gestiegen, Hilfen für die von der Pandemie gebeutelte Wirtschaft auf den Weg zu bringen.

Zu den Gewinnern gehörten die Aktien von Pfizer mit einem Plus von 0,4 Prozent, die Papiere des deutschen Impfstoff-Partners Biontech notierten 2,5 Prozent höher. Am Donnerstag will ein US-Expertengremium darüber beraten, ob es eine Notfallzulassung des Corona-Medikaments empfiehlt. Auch in Indien wurde inzwischen ein Zulassungsantrag eingereicht.