MÄRKTE-Steigende Corona-Zahlen belasten US-Börsen

Frankfurt/Bangalore, 08. Dez (Reuters) - Die ungebremst steigenden Corona-Zahlen schlagen den Anlegern in den USA auf die Stimmung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Dienstag 0,1 Prozent tiefer bei 30.030 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor im frühen Handel 0,3 Prozent auf 3682 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 0,1 Prozent auf 12.513 Punkte. In der vergangenen Woche steckten sich nach einer Reuters-Zählung täglich im Schnitt 193.863 Menschen in den USA mit dem Erreger an, so viele wie nie zuvor. In Kalifornien gelten bereits verschärfte Schutzmaßnahmen, in New York drohen stärkere Beschränkungen.

“Der Anstieg der Infektionen scheint endlich die US-Abgeordneten zur Tätigkeit bewegt zu haben, auch wenn das Hilfspaket mit einem Umfang von 900 Milliarden Dollar deutlich geringer ausfällt als im Sommer diskutiert, und auch wenn nicht einmal dieser Betrag verabschiedet werden könnte”, sagte Chris Beauchamp, Chef-Marktanalyst beim Broker IG. Börsianer achten darauf, ob es gelingt, doch noch bald Hilfen für die schwer unter der Pandemie leidende Wirtschaft auf den Weg zu bringen.

Um 0,9 Prozent aufwärts geht es für die Pfizer-Aktien. Die US-Arzneimittelbehörde FDA äußerte in einem am Dienstag veröffentlichten Dokument keine Bedenken gegen den Einsatz des Impfstoffes, den Pfizer zusammen mit der Mainzer Biotechfirma Biontech entwickelt hat. Es wird erwartet, dass die FDA innerhalb der nächsten Tage oder Wochen über die Notfallzulassung des Impfstoffs entscheidet.