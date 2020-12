MÄRKTE-Hoffnung auf Konjunkturstützen treibt US-Börsen auf Rekordhochs

Frankfurt, 09. Dez (Reuters) - Die Aussicht auf Konjunkturhilfen inmitten der Corona-Krise hat die US-Börsen am Mittwoch auf Höhenflug geschickt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 markierten jeweils frische Rekordhochs. Die Indizes legten 0,2 Prozent auf 30.229 und 0,1 Prozent auf 3705 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 12.591 Punkten auf der Stelle.

“Der Markt ist nach wie vor sehr optimistisch, dass noch vor Ende des Jahres eine Art Konjunkturpaket kommen wird, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft nicht ins Stocken oder in eine Double-Dip-Rezession gerät”, sagte Peter Cardillo, Ökonom beim Vermögensverwalter Spartan Capital Securities in New York. Die Regierung unter dem abgewählten Präsidenten Donald Trump hatte am Dienstag ein neues Hilfspaket in Höhe von 916 Milliarden Dollar vorgeschlagen, nachdem die Demokraten im Kongress einen Vorschlag für einen abgespeckten Plan abgelehnt hatten.

Der von der Pandemie besonders gebeutelte Reisesektor zählte zu den Favoriten der Anleger: Aktien von American Airlines und United Airlines stiegen um bis zu 5,4 Prozent. Aktien von Johnson & Johnson legten erneut ein Prozent zu. Anleger hatten am Dienstag bereits zugegriffen, nachdem der Pharmakonzern in Aussicht gestellt hatte, früher als bislang angenommen Daten zu seinem Corona-Impfstoff vorlegen zu können.