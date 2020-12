MÄRKTE-Steigende Arbeitslosenzahlen lasten auf US-Börsen

Frankfurt/Bangalore, 10. Dez (Reuters) - Anzeichen für eine stockende Erholung am US-Arbeitsmarkt verderben den Anlegern an der Wall Street die Kauflaune. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Donnerstag 0,6 Prozent schwächer bei 29.881 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 3654 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,8 Prozent nach auf 12.249 Punkte. In der abgelaufenen Woche stellten deutlich mehr Menschen erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe als in der Vorwoche und als Experten erwartet hatten. “Der Trend bei den Erstanträgen war nicht gut, und das erscheint auch nachvollziehbar, wenn wir den Weg des Virus, die steigenden Fallzahlen und die zunehmende Auslastung der Krankenhäuser ansehen”, sagte Art Hogan, Chef-Marktstratege beim Broker National Securities.

Damit steigt der Druck auf den US-Kongress, nach monatelangen Verhandlungen zügig weitere Hilfen für die Wirtschaft auf den Weg zu bringen. “Gute Nachrichten zu einem Hilfspaket könnten alles andere aufwiegen und uns wieder dahin bringen, dass wir uns auf das Potenzial der Impfstoffe und die durch sie freigesetzte wirtschaftliche Energie konzentrieren”, sagte Hogen weiter. Jetzt sind wir Geisel des Stillstands in Washington.”

Bei den Einzelwerten gehörten die Papiere des Pharmakonzerns Pfizer mit einem Plus von 0,3 Prozent zu den Gewinnern. Der Beraterausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA trifft sich am Donnerstag und wird seine Empfehlung zu dem gemeinsam mit dem Mainzer Unternehmen Biontech entwickelten Corona-Impfstoff abgeben. Die FDA wird auf Basis dieser Empfehlung in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen. Die Biontech-Titel gewannen 1,1 Prozent.