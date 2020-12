MÄRKTE-Zweifel an Corona-Hilfspaket lasten auf US-Börsen

Bangalore, 11. Dez (Reuters) - Verzögerungen bei dem mit Spannung erwarteten Corona-Hilfspaket in den USA trüben zum Wochenschluss die Stimmung an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Freitag 0,4 Prozent schwächer bei 29.879 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 3652 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 0,5 Prozent auf 12.340 Punkte. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi sagte am Donnerstag, die Verhandlungen über die weiteren Hilfen könnten sich über die Weihnachtstage hinziehen. “Investoren wundern sich darüber, was der Kongress noch hören muss, bevor er tätig wird ... sein Fokus liegt mehr auf der Politik als auf der US-Wirtschaft”, sagte Chefstratege Sam Stovall vom Analysehaus CFRA. “Die Wirtschaft kommt nicht in Schwung und braucht unbedingt kurzfristig eine Aufbauspritze.”

Unter Druck gerieten in erster Linie zyklische Werte, die auf eine Konjunkturerholung angewiesen sind. So gaben die Aktien der Banken Wells Fargo und JPMorgan rund 1,3 Prozent nach, die Titel des Flugzeugbauers Boeing und des Industriekonzerns 3M um je 0,7 Prozent.

Um 10,3 Prozent aufwärts auf ein Rekordhoch bei 171 Dollar ging es dagegen für die Aktien von Walt Disney. Der Unterhaltungskonzern will sein Streaming-Angebot deutlich ausbauen und die Nutzerzahlen auf Disney+, Hulu und anderen Plattformen bis 2024 auf 350 Millionen mehr als verdoppeln.