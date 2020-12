MÄRKTE-Startschuss für Corona-Impfungen treibt US-Börsen

Bangalore/Frankfurt, 14. Dez (Reuters) - Der Startschuss zum Corona-Impfstoffprogramm hat bei US-Anlegern am Wochenauftakt für Kauflaune gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 0,8 Prozent fester auf 30.280 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg 0,6 Prozent auf 3686 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent auf 12.465 Punkte. In New York erhielt eine Krankenschwester als erste Mitarbeiterin des Gesundheitswesens mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech geimpft, nachdem am Freitag die US-Pharmaaufsicht FDA grünes Licht gegeben hatte. “Es ist keine Frage, dass der Markt sehr optimistisch ist, weil der Impfstoff endlich ausgeliefert wird”, sagte Thomas Hayes, Manager bei der Vermögensverwaltung Great Hill Capital.

Der Impfstoff gilt als Ausweg in der Pandemie, die weltweit mehr als eine Million Menschen das Leben gekostet und Wirtschaft und Gesellschaften stark belastet hat. Vor allem der Reiseverkehr ist fast vollständig zum Erliegen gekommen. Entsprechend gefragt waren nun die Aktien von Kreuzfahrtanbietern wie Carnival, Royal Caribbean oder der Fluggesellschaft American Airlines mit einem Plus von bis zu 6,7 Prozent: Sobald genügend Menschen geimpft sind, kann der Tourismus wieder hochgefahren werden.

Gefragt waren auch die Aktien der Logistikkonzerne Fedex und UPS mit einem Plus von 2,3 und 1,7 Prozent. Die Unternehmen sind führend an der Verteilung des Impfstoffs beteiligt.