MÄRKTE-Mögliche Konjunkturhilfen hieven S&P 500-Index auf Rekordhoch

Frankfurt, 17. Dez (Reuters) - In Erwartung frischen Rückenwinds für die US-Wirtschaft strömen weitere Anleger an die Wall Street. Der US-Leitindex S&P 500 stieg zur Eröffnung am Donnerstag um 0,6 Prozent auf ein Rekordhoch von 3725,12 Punkte. Die technologielastige Nasdaq markierte mit einem ähnlichen Kursplus und 12.750,69 Zählern ebenfalls eine Bestmarke. Der US-Standardwerteindex Dow Jones gewann 0,4 Prozent.

Im US-Kongress verhandeln Demokraten und Republikaner über letzte Details eines 900 Milliarden Dollar schweren Hilfspakets, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie abzufedern. Außerdem habe die US-Notenbank Fed in den vergangenen Monaten immense Summen in die Finanzmärkte gepumpt und versprochen, den Leitzins für die kommenden drei Jahre bei fast null Prozent zu belassen, sagte Mike O’Rourke, Chef-Anlagestratege vom Brokerhaus JonesTrading. “Daher kommt der Optimismus.”

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte Accenture. Die Titel kletterten um 8,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 268,44 Dollar, nachdem der Unternehmensdienstleister dank einer Pandemie- und Homeoffice-bedingt gestiegenen Nachfrage nach seinen Cloud-Angeboten seine Gesamtjahresziele angehoben hatte.

Die Papiere von Progenity stiegen sogar um gut elf Prozent. Der Diagnostik-Spezialist weitet seine Coronavirus-Testkapazitäten aus.