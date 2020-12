MÄRKTE-Furcht vor mutiertem Virus verdirbt US-Anlegern Kauflaune

Frankfurt/Bangalore, 21. Dez (Reuters) - Die Furcht vor der in Großbritannien entdeckten Coronavirus-Mutation verdirbt den Anlegern in den USA die Kauflaune. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 1,0 Prozent niedriger bei 29.872 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 1,2 Prozent nach auf 3665 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 1,2 Prozent auf 12.607 Punkte. Viele Investoren machten nach den jüngsten Rekordständen Kasse: “Gewinnmitnahmen spielen dabei eine Rolle”, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager bei Dakota Wealth, und ergänzte: “Die Menschen werden wegen der neuen Variante nervös.” Die Einigung zwischen den Republikaner und den Demokraten auf ein neues Corona-Hilfspaket rückte in dem Zusammenhang in den Hintergrund.

Nach den Ergebnissen des jüngsten Stresstests der US-Notenbank griffen Anleger zu Aktien der großen US-Banken. Die Papiere von Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Bank of America und Morgan Stanley legten bis zu 3,4 Prozent zu. Die Federal Reserve hatte am Freitag erklärt, sie sehe ein “starkes Kapitalniveau” bei den Banken. Diese hätten ausreichend Mittel, um Verluste im Volumen von 600 Milliarden Dollar im Rahmen einer kurzen kräftigen Rezession oder einer moderaten länger währenden Konjunkturabkühlung zu verkraften. Zugleich gab die Fed grünes Licht für eine begrenzte Ausschüttung von Dividenden oder für Aktienrückkäufe.

Am ersten Tag im S&P 500 gaben die Aktien von Tesla 5,4 Prozent nach. Nach Berechnungen des S&P Dow Jones Indizes-Analysten Howard Silverblatt kommt Tesla künftig auf einen Anteil von 1,69 Prozent am S&P. Der Elektroautobauer ist das wertvollste Unternehmen, das jemals in einen der großen Indizes aufgenommen wird, und löst die Immobilienfirma Apartment Investment and Management ab. Tesla-Aktien haben gut zwei Drittel an Wert gewonnen, seitdem S&P angekündigt hatte, die Papiere in den wichtigsten US-Index aufzunehmen.