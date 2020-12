MÄRKTE-Wall Street eröffnet im Plus - Arbeitslosenzahlen helfen

24. Dez (Reuters) - Die US-Börsen sind am Donnerstag mit einem Plus in den Handel gestartet. Investoren setzten auf eine allmähliche Erholung der Wirtschaft, gekauft wurden vor allem Papiere aus zyklischen Branchen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnet 0,1 Prozent höher bei 30.156 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 3694 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte 0,2 Prozent auf 12.791 Zähler.