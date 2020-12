MÄRKTE-Wall Street eröffnet verhalten

Bangalore, 31. Dez (Reuters) - Die Wall Street ist verhalten in den letzten Handelstag des Jahres 2020 gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete nahezu unverändert bei 30.418 Punkten, ebenso der breiter gefasste S&P 500 bei 3733 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 0,1 Prozent auf 12.877 Punkte zu.

Auf Jahressicht steuern S&P sowie Nasdaq jedoch auf solide Gewinne zu. Investoren setzten angesichts massiver Konjunkturhilfen durch die Regierung und Zentralbank zuletzt auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Pandemie. Auch der Beginn von Massenimpfungen wirkte sich positiv auf die Stimmung am Markt aus. Erst in dieser Woche verzeichneten alle drei US-Indizes neue Höchststände.