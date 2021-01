MÄRKTE-US-Senatswahl hält Wall Street in Bann

New York, 05. Jan (Reuters) - Die Senats-Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia halten Investoren an der Wall Street im Bann. Der Leitindex Dow Jones trat am Dienstag zunächst auf der Stelle, bevor er etwas Boden zum Vortag gutmachte auf 30.353 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq kamen zum Handelsauftakt kaum vom Fleck. Sie notierten bei 3698 beziehungsweise 12.700 Zählern.

“Das Wahlergebnis ist entscheidend dafür, wie viel Freiraum der künftige Präsident Joe Biden bei der Durchsetzung seines Programms hat”, sagte Matthias Scheiber, Manager bei der Vermögensverwaltung der Bank Wells Fargo. Sollten Bidens Demokraten die beiden zur Wahl stehenden Sitze in Georgia erobern, würden sie neben dem Repräsentantenhaus auch im Senat die Oberhand gewinnen. Experten rechnen in diesem Fall mit zusätzlichen staatlichen Ausgabenprogrammen.

Bei den Aktienwerten gehörte Moderna mit einem Kursplus von 2,8 Prozent zu den Gewinnern. Israel hatte zuvor den Coronavirus-Impfstoff der Biotechfirma zugelassen. Am Mittwoch will die europäische Gesundheitsbehörde EMA über eine Freigabe beraten.