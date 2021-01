MÄRKTE-US-Senatswahl belastet Nasdaq - Solarwerte glänzen

Frankfurt, 06. Jan (Reuters) - Die Aussicht auf eine Mehrheit der Demokraten in beiden Kammern des US-Kongresses schickt die Technologiewerte an der Wall Street auf Talfahrt. Der Nasdaq fiel zur Eröffnung am Mittwoch um ein knappes Prozent. Der US-Standardwerteindex Dow Jones legte dagegen 0,4 Prozent zu und der breit gefasste S&P 500 kam kaum vom Fleck.

Bei den Stichwahlen für die US-Senatsposten des Bundesstaats Georgia könnten beide Sitze an die Partei des künftigen Präsidenten Joe Biden gehen, die auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit hält. Damit steige der Druck, große Technologiekonzerne strenger zu regulieren, sagte Anlagestratege Sebastien Galy von der Vermögensverwaltung der Nordea Bank. Der Index für Apple, Amazon & Co. fiel um knapp zwei Prozent.

Gleichzeitig setzten Investoren auf zusätzliche Infrastruktur-Investitionen, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Spekulationen auf einen Umbau der US-Wirtschaft hin zu mehr Umweltverträglichkeit hievte den börsennotierten Solarwerte-Fonds von Invesco auf ein Elf-Jahres-Hoch von 112,95 Dollar.

Gefragt waren auch Ölkonzerne wie Exxon und Chevron, deren Aktien sich um jeweils etwa zwei Prozent verteuerten. Sie profitierten vom anziehenden Ölpreis. Dank einer überraschenden zusätzlichen Produktionskürzung von Saudi-Arabien gewann die US-Ölsorte WTI 1,3 Prozent und war mit 50,59 Dollar je Barrel (159 Liter) zeitweise so teuer wie zuletzt vor elf Monaten.