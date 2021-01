MÄRKTE-Konjunkturhoffnungen geben Wall Street erneut Auftrieb

Frankfurt, 07. Jan (Reuters) - In Erwartungen weiterer Staatshilfen zur Abfederung der Coronavirus-Folgen kaufen Anleger zusätzliche US-Aktien. Der breit gefasste S&P 500-Index stieg zur Eröffnung der Wall Street am Donnerstag um ein Prozent und markierte mit 3787,08 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch. Der Dow Jones und der technologielastige Nasdaq gewannen bis zu 1,6 Prozent, verpassten neue Bestmarken zunächst aber.

Genährt wurde der Optimismus von der Mehrheit der Demokraten in beiden Kammern des US-Kongresses. Dieser Partei gehört auch der künftige Präsident Joe Biden an. Damit stiegen die Chancen für zusätzliche Konjunkturhilfen, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Er rechne mit erneuten direkten Zahlungen an die Bürger in Höhe von jeweils 2000 Dollar. Vor diesem Hintergrund griffen Investoren erneut bei Infrastrukturwerten zu. Ein börsennotierter iShares-Fonds mit Werten aus diesem Sektor stieg um 2,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 32,18 Dollar.

Ein weiterer Stimmungsaufheller war die Entwicklungs- und Vertriebsallianz zwischen CureVac und Bayer für einen Coronavirus-Impfstoff. Der Wirkstoff ähnele dem von BioNTech und Moderna, kommentierte Analyst Alistair Campbell von der Investmentbank Liberum. “Die Chancen stehen daher gut, dass er funktioniert.” Die in den USA notierten Aktien der Tübinger Biotechfirma CureVac stiegen um gut 19 Prozent und verbuchten einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte.