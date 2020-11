MÄRKTE-US-Anleger machen Kasse - Tesla nach Index-Aufstieg mit Kurssprung

Frankfurt, 17. Nov (Reuters) - Nach der jüngsten Kursrally an der Wall Street nutzen einige Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 1,1 Prozent.

Investoren seien hin- und hergerissen zwischen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der weiter grassierenden Corona-Pandemie und der Hoffnung auf eine rasche Zulassung eines Impfstoffs, die eine Lockerung der Beschränkungen zulasse”, sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane.

Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt zählten die Titel der US-Apothekenketten Walgreens, CVS, Rite Aid, Cardinal und McKesson, die um bis zu X Prozent abrutschten. Der Online-Händler Amazon kündigte seinen Einstieg in das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten an. Das bringe frischen Wind in den Markt, schrieben die Analysten des Brokerhauses Evercore ISI. “Bislang sind Verbraucher mit dem Versand verschreibungspflichtiger Medikamente nicht warm geworden, da der Service geringer ist.”

Die Aktien von Tesla stiegen dagegen um 9,5 Prozent. Der Elektroauto-Pionier zieht zum 21. Dezember in den S&P 500 ein. Im September hatte sich der Index-Anbieter S&P Dow Jones noch dagegen entschieden. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter 030 2201 33702.)