MÄRKTE-US-Börsen legen nach Fed geringfügig zu - Dollar gibt nach

New York, 26. Sep (Reuters) - Die US-Börsen haben mit leichten Kursgewinnen auf die Zinsanhebung der US-Notenbank (Fed) reagiert. Der Dow Jones notierte 0,3 Prozent fester auf 26.577 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 lag 0,4 Prozent höher auf 2927 Zählern, nachdem er vor der Fed-Mitteilung 0,26 Prozent im Plus tendiert hatte. Der Nasdaq-Index gewann 0,5 Prozent auf 8049 Stellen. An den Devisenmärkten legte der Euro zum Dollar zu.

Zuvor hatte die Fed den Leitzins erneut angehoben und signalisiert, bis Ende 2019 noch vier Mal nachzulegen.