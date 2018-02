MÄRKTE-Wall Street dreht ins Plus - Tech- und Finanzwerte gefragt

New York, 09. Feb (Reuters) - Die US-Börsen sind am Freitag auf Berg- und Talfahrt gegangen. Nach Gewinnen zur Eröffnung und Verlusten im Verlauf drehten die Kurse später wieder ins Plus. Rund eineinhalb Stunden vor Handelsschluss in New York notierte der Standardwerte-Index Dow Jones 0,4 Prozent im Plus auf 23.945 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 präsentierte sich auf 2595 Zählern 0,5 Prozent fester. Auch die Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um ein halbes Prozent und stand damit bei 6812 Zählern. Gefragt waren vor allem Technologie- und Finanztitel, während Energiewerte von den niedrigeren Ölpreisen ausgebremst wurden.

Die jüngsten Kurskapriolen spiegeln die Entwicklung der vergangenen Tage wieder. Seit dem Ausverkauf vom Montag herrscht an den Börsen große Nervosität, vor allem in New York. Allein am Freitag schwankte der S&P schwankte zwischen Gewinnen von 1,5 und Verlusten von 1,9 Prozent. (Reporter: Lewis Krauskopf; geschrieben von Elke Ahlswede; redigiert von Thomas Krumenacker; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)