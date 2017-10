MÄRKTE-Dow Jones klettert dritten Tag in Folge auf Rekordhoch

Frankfurt/New York, 04. Okt (Reuters) - Die Rekordjagd der Wall Street geht mit angezogener Handbremse weiter: Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg am Mittwoch um 0,1 Prozent auf ein Rekordhoch von 22.663,35 Punkten und übertraf damit seine bisherige Bestmarke um etwa 17 Zähler. Nasdaq und S&P 500-Index blieben knapp unter ihren Höchstständen. Letzterem fehlten gerade einmal 0,02 Punkte für einen neuen Rekord. “Der Markt arbeitet sich in Erwartung der nahenden Bilanzsaison und in der Hoffnung auf eine US-Steuerreform langsam nach oben”, sagte Rick Meckler, Chef des Vermögensverwalters LibertyView.

Monsanto legte bereits am Mittwoch Geschäftszahlen vor. Der Saatgut-Hersteller machte einen Quartalsgewinn von 20 Millionen Dollar, nach einem Verlust von 191 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Aktien des US-Konzerns, der vom deutschen Pharma- und Agrarchemie-Hersteller Bayer übernommen werden soll, stiegen daraufhin auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 120,50 Dollar. Bayer gewannen 2,9 Prozent.