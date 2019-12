MÄRKTE-Wall Street eröffnet fester

New York, 26. Dez (Reuters) - Die Hoffnung auf eine kurz bevorstehende Unterzeichnung des Handelsdeals USA/China hat die Wall Street am Donnerstag angetrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag kurz nach Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 28.571 Punkten. Auch der breiter gefasste S&P-500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq legten in dieser Größenordnung zu.

Das chinesische Handelsministerium hatte zuvor erklärt, man stehe kurz vor der Unterzeichnung eines ersten Teilabkommens im Handelsstreit mit den USA. Es gehe nur noch um Formalien. Beobachter gehen davon aus, dass das Teilabkommen Anfang Januar unterschrieben wird. Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften hatten sich über viele Monate gegenseitig mit Strafzöllen überzogen, was auf die Weltwirtschaft durchschlug. Die erwartete Teil-Einigung, eine lockere Geldpolitik der US-Notenbank und robuste US-Wirtschaftsdaten hatten die US-Börsen bereits in den vergangenen Wochen auf neue Rekordhöhen getrieben.

Zu den Gewinnern an der Wall Street gehörten am Donnerstag Tesla, die 0,5 Prozent auf 427 Dollar zulegten. Das Analysehaus Wedbush hatte ihr Kursziel für die Papiere von 270 auf 370 Dollar angehoben.

Qiagen-Aktien sackten indes um knapp 25 Prozent ab. Das auch im Mdax notierte Biotech-Unternehmen aus den Niederlanden hatte am Dienstagabend mitgeteilt, nun doch eigenständig bleiben zu wollen. Gespräche mit möglichen Übernahme-Interessenten würden beendet.