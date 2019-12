MÄRKTE-Nasdaq-Index überspringt erstmals Marke von 9000 Punkten

New York, 26. Dez (Reuters) - An der US-Börse hat der Technologie-Index Nasdaq<,IXIC> am Donnerstag erstmals die Marke von 9000 Punkten übersprungen. Er lag im Vormittagshandel (Ortszeit) knapp 0,5 Prozent im Plus. Auch der breiter gefasste S&P-500 notierte auf einem Rekordhoch.

An den US-Börsen ging es unter anderem deshalb bergauf, weil Anleger darauf setzen, dass die USA und China schon bald eine Teil-Einigung in ihrem Handelsstreit unterzeichnen. (Reuters-Büro New York, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)