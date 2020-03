MÄRKTE-MSCI - US-Börsen droht wegen Coronavirus weiterer Kursrutsch

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - US-Anleger müssen sich dem Index-Anbieter MSCI zufolge wegen der Coronavirus-Epidemie auf einen weiteren Kursrutsch der Wall Street einstellen. Kurzfristig drohe ein Verlust von elf Prozent, nachdem die Leitindizes in den vergangenen zwei Wochen bereits um elf Prozent gefallen seien, sagte MSCI-Manager Thomas Verbraken am Donnerstag in London. Der Vorhersage liege die Annahme zugrunde, dass der Ausbruch der Lungenkrankheit das Wirtschaftswachstum um zwei Prozentpunkte schmälere. Allerdings sei eine rasche Erholung wahrscheinlich, wenn die Epidemie binnen kurzer Zeit eingedämmt werde. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

