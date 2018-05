MÄRKTE -Modekette GAP nach enttäuschenden Zahlen auf Talfahrt

New York, 24. Mai (Reuters) - Die Aktien der US-Modekette GAP haben sich am Donnerstag nach unerwartet schwachen Verkaufszahlen auf Talfahrt begeben. Im nachbörslichen Handel brachen die Anteilsscheine um sechs Prozent ein. GAP steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal auf vergleichbarer Fläche um drei Prozent. Analysten hatten aber mit 3,9 Prozent gerechnet. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 164 Millionen Dollar von 143 Millionen Dollar im Vorjahr. Auch hier hatten Experten mehr erwartet. Der Umsatz verbesserte sich auf 3,78 Milliarden Dollar von 3,44 Milliarden Dollar. (Büro New York; geschrieben von Birgit Mittwollen; redigiert von Ralf Bode; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)

