MÄRKTE -Barnes & Noble fallen nach Bericht über Amazons Expansionspläne

New York, 06. Mrz (Reuters) - Die Aktien der Buchhandelskette Barnes & Noble sind am Mittwoch auf Talfahrt gegangen. Die Anteilsscheine fielen im späten Handel an der New Yorker Börse um rund neun Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auf einen Bericht im “Wall Street Journal”. Danach will der Online-Händler Amazon mit seinen Bücherläden auf Expansionskurs gehen. Barnes & Noble kämpft seit Jahren gegen sinkende Umsätze, da die Kunden vermehrt online einkaufen. (Büro New York; geschrieben von Birgit Mittwollen; redigiert von Scot W. Stevenxon; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles