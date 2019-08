MÄRKTE -Axel Springer verlässt nach KKR-Einstieg MDax - Cancom rückt auf

New York, 26. Aug (Reuters) - Nach dem Einstieg des Finanzinvestors KKR fliegt der Berliner Medienkonzern Axel Springer aus dem MDax. Mit der Übernahme verringert sich der Streubesitz auf fünf Prozent, begründete die Deutsche Börse die außerplanmäßige Anpassung. Für Axel Springer rücke der Münchner IT-Dienstleister Cancom aus dem SDax nach. Somit gebe es auch im SDax einen Wechsel: Der Wohnimmobilien-Entwickler Instone Real Estate Group steige in den Index auf. (Büro New York, geschrieben von Birgit Mittwollen, redigiert von Georg Merziger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles