MÄRKTE -Insider - Fitbit erwägt Verkauf - Aktie auf Höhenflug

New York, 20. Sep (Reuters) - Ein möglicher Verkauf hat die Aktien von Fitbit am Freitag beflügelt. Die Anteilsscheine des Anbieters von Fitness-Uhren kletterten im späten US-Handel um 22 Prozent auf 4,48 Dollar. Damit kam das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,1 Milliarden Dollar. Die Firma erwägt Insidern zufolge, sich zum Verkauf zustellen. Zwecks Beratung sei Fitbit bereits an eine Investmentbank herangetreten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Fitbit wollte sich dazu nicht äußern. Im Juni hatte das Unternehmen wegen eines schleppenden Absatzes seines neuen, kostengünstigen Modells “Versa Lite” seine Umsatz-Prognosen gesenkt. (Büro New York, geschrieben von Birgit Mittwollen, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)

