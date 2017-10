MÄRKTE-Wall Street schließt im Plus

10. Okt (Reuters) - Die US-Börsen sind am Dienstag mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 22.830 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte um 0,2 Prozent auf 2550 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,1 Prozent auf 6587 Punkte vor. Alle drei Indizes markierten zeitweise neue Höchststände. (Büro New York; bearbeitet von Christian Götz; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles