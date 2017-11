MÄRKTE-Dow Jones schließt mit Plus - S&P und Nasdaq fast unverändert

New York, 02. Nov (Reuters) - Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,4 Prozent auf 23.516 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 blieb dagegen mit 2580 Punkten praktisch unverändert. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq trat mit 6715 Zählern auf der Stelle. (Reuters-Büro New York, geschrieben von Thomas Seythal, redigiert von Klaus-Peter Senger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2888 5168 oder +49 69 7565 1236.)

