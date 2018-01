New York, 29. Jan (Reuters) - - Die US-Börsen haben am Montag schwächer geschlossen. Der Dow-Jones-Index fiel um 0,7 Prozent auf 26.437 Punkte. Der breiter gefasste S&P gab um 0,7 Prozent auf 2853 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,5 Prozent auf 7467 Zähler. (Reuters-Büro New York Geschrieben von Andreas Kenner)

