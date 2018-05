MÄRKTE -US-Börsen schließen überwiegend fester

New York, 11. Mai (Reuters) - Die New Yorker Börsen haben den Handel zum Wochenschluss überwiegend fester beendet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte um 0,4 Prozent auf rund 24.831 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 notierte 0,2 Prozent fester bei knapp 2728 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq schloss leicht im Minus bei knapp 7403 Punkten. Auf Wochensicht ergeben sich ein Plus von 2,3 Prozent für den Dow, plus 2,4 Prozent für den S&P und plus 2,7 Prozent für den Nasdaq.

