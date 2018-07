MÄRKTE -Wall Street schließt leicht im Plus

New York, 02. Jul (Reuters) - Die US-Börsen haben am Montag im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg 0,2 Prozent auf 24.307 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 2726 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 0,8 Prozent auf 7567 Punkte zu. (Büro New York geschrieben von Birgit Mittwollen redigiert von Boris Berner; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)

