New York, 09. Jul (Reuters) - Die US-Börsen haben am Montag fester geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 1,3 Prozent höher aus dem Handel bei knapp 24.777 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg 0,9 Prozent auf 2784 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann ebenfalls 0,9 Prozent auf 7756 Stellen. (Büro New York geschrieben von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.)

