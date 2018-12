MÄRKTE -J.C.-Penney-Aktie fällt erstmals unter einen Dollar

New York, 26. Dez (Reuters) - Die Aktie der Warenhauskette J.C. Penney ist am Mittwoch erstmals in der 40-jährigen Börsengeschichte des Unternehmens unter die Marke von einem Dollar gefallen. Der Anteilsschein notierte an der Wall Street kurrzeitig bei 99 Cent. Im späteren Sitzungsverlauf wurde das Papier bei einem Dollar glatt gehandelt, was einem Abschlag von knapp zwei Prozent entspricht. Seit der Vorlage der enttäuschenden Zahlen zum dritten Quartal am 15. November hat die Aktie mehr als 26 Prozent an Wert verloren.

Die Warenhauskette hatte im dritten Quartal einen höheren Nettoverlust von 151 Millionen Dollar verbucht nach 125 Millionen vor Jahresfrist. Als Grund für das schwache Abschneiden nannte der Vorstand Rabatte, die die Firma einräumte, um sich gegen die Onlinekonkurrenz wie Amazon zu behaupten. (Büro New York; geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)