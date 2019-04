MÄRKTE -Sony-Aktie steigt nach Bericht über Hegdefonds-Beteiligung

Tokio, 09. Apr (Reuters) - Die Aktien von Sony sind am Dienstag an der Tokioter Börse gegen die allgemeine Markttendenz um mehr als sieben Prozent in die Höhe gesprungen. Händler verwiesen auf einen Reuters-Bericht, wonach der US-Hedgefonds Third Point zum zweiten Mal in sechs Jahren eine Beteiligung an dem japanischen Unterhaltungskonzern erwerben wolle. Der Fonds wolle zudem von Sony den Verkauf von Geschäftsteilen verlangen. Ein Sony-Sprecher lehnte einen Kommentar dazu ab. An der Tokioter Börse gab der Nikkei der 225 führenden Werte 0,1 Prozent nach. (Büro Tokio, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)

