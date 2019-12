MÄRKTE-Wall Street schließt wenig verändert

New York, 18. Dez - Die US-Börsen haben am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Der Leitindex Dow Jones ging 0,1 Prozent tiefer auf 28.239,31 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 8.827,74 Punkte vor, und der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 3.191,15 Punkten. US-Staatsanleihen T-Bonds Kurs Veränderung Rendite Rendite aktuell absolut aktuell Vortag 10-jährige 98,4063 -0,3438 1,927 1,889 30-jährige 100,3281 -0,9375 2,360 2,316 Statistik für Nyse und Nasdaq Nyse Nasdaq Anzahl der gehandelten Aktien in Mio. 991 2.617 Anzahl der Werte mit Kursgewinnen 2.315 1.629 Anzahl der Werte mit Kursverlusten 1.488 1.568 Anzahl der unveränderten Werte 188 190