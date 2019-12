Fokus 1-US-Index Dow Jones schließt 2019 im Plus

Berlin, 31. Dez (Reuters) - Am letzten Tag des Jahres hat der Handelsstreit zwischen den USA und China erneut das Geschehen an der Wall Street bestimmt. US-Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag per Twitter an, den ersten Teil eines Handelsabkommens am 15. Januar im Weißen Haus in Washington unterzeichnen zu wollen. Das veranlasste Anleger doch bei Aktien zuzugreifen. Anfängliche Verluste wurden wieder wettgemacht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,3 Prozent auf 28.538,44 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 8.972,60 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3.230,78 Punkte zu. Der S&P und der Nasdaq haben damit das beste Jahr seit 2013 hingelegt, der Dow Jones schoss 2019 als bestes Jahr seit 2017 ab. Aufs Jahr gesehen stieg der S&P um 28,90 Prozent, der Dow Jones um 22,33 Prozent und der Nasdaq kletterte um 35,24 Prozent nach oben. US-Staatsanleihen T-Bonds Kurs Veränderung Rendite Rendite aktuell absolut aktuell Vortag 10-jährige 98,4844 -0,2188 1,919 1,895 30-jährige 99,7031 -0,9688 2,389 2,344 Statistik für Nyse und Nasdaq Nyse Nasdaq Anzahl der gehandelten Aktien in Mio. 847 2.165 Anzahl der Werte mit Kursgewinnen 2.433 2.007 Anzahl der Werte mit Kursverlusten 1.344 1.225 Anzahl der unveränderten Werte 208 170