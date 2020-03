MÄRKTE-US-Index Dow Jones schließt im Minus

New York, 03. Mrz (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow Jones am Dienstag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 2,9 Prozent auf 25.917,41 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab drei Prozent auf 8.684,09 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 2,8 Prozent auf 3.003,34 Punkte ein. US-Staatsanleihen T-Bonds Kurs Veränderung Rendite Rendite aktuell absolut aktuell Vortag 10-jährige 104,6875 +0,8125 1,004 1,088 30-jährige 109,0781 +0,7188 1,616 1,645 Statistik für Nyse und Nasdaq Nyse Nasdaq Anzahl der gehandelten Aktien in Mio. 1.807 4.272 Anzahl der Werte mit Kursgewinnen 1.473 948 Anzahl der Werte mit Kursverlusten 2.452 2.322 Anzahl der unveränderten Werte 135 138