MÄRKTE-US-Index Dow Jones schließt im Minus

New York - An der Wall Street hat der Dow Jones am Montag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 3 Prozent auf 18.591 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 6860 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 2,9 Prozent auf 2237 Stellen ein. US-Staatsanleihen T-Bonds Kurs Veränderung Rendite Rendite aktuell absolut aktuell Vortag 10-jährige 106,7813 +1,4844 0,786 0,938 30-jährige 116,0469 +5,6094 1,346 1,562 Statistik für Nyse und Nasdaq Nyse Nasdaq Anzahl der gehandelten Aktien in Mio. 1.602 4.233 Anzahl der Werte mit Kursgewinnen 952 1.276 Anzahl der Werte mit Kursverlusten 3.154 2.052 Anzahl der unveränderten Werte 81 108