MÄRKTE-US-Index Dow Jones schließt im Plus

New York, 11. Sep (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow Jones am Freitag zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,5 Prozent auf 27.665,64 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 10.853,55 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 3.340,97 Punkte zu. US-Staatsanleihen T-Bonds Kurs Veränderung Rendite Rendite aktuell absolut aktuell Vortag 10-jährige 99,5938 +0,1563 0,667 0,684 30-jährige 99,0781 +0,4844 1,413 1,433 Statistik für Nyse und Nasdaq Nyse Nasdaq Anzahl der gehandelten Aktien in Mio. 859 3.528 Anzahl der Werte mit Kursgewinnen 1.847 1.418 Anzahl der Werte mit Kursverlusten 1.944 1.987 Anzahl der unveränderten Werte 200 169