MÄRKTE-Angehobene Prognose kommt bei Walmart-Anlegern gut an

New York/Frankfurt, 16. Aug (Reuters) - Eine höhere Umsatz- und Gewinnprognose bei Walmart hat Investoren am Donnerstag in Wallung gebracht. Die Aktien des US-Supermarktkonzerns kletterten im vorbörslichen Handel an der Wall Street um elf Prozent auf 99,95 Dollar. Vor allem dank des Online-Handels steigerte Walmart die Umsätze im zweiten Quartal (per Ende Juli) um 3,8 Prozent auf 128 Milliarden Dollar. Bereinigt um Belastungen aus dem Verkauf des Brasilien-Geschäfts erreichte das Ergebnis je Aktie 1,29 Dollar. Das war mehr als Analysten erwartet hatten.

Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 hob Walmart die Prognosen an: Das Ergebnis soll auf 4,90 bis 5,05 Dollar pro Aktie steigen, bisher war ein Zielkorridor von 4,75 bis 5,00 Dollar in Aussicht gestellt worden. Die Erlöse sollen um drei Prozent zulegen, bisher waren mindestens zwei Prozent vorhergesagt.