MÄRKTE-Erfolgreicher Kinostart von "König der Löwen" - Disney im Aufwind

Frankfurt, 22. Jul (Reuters) - Der Erfolg der Neuauflage von “König der Löwen” gibt Walt Disney Auftrieb. Die Aktien des Unterhaltungskonzerns stiegen im vorbörslichen US-Geschäft am Montag um 0,8 Prozent. Das Remake des Erfolgfilms von 1994 spielte den Angaben zufolge am ersten Wochenende in Nordamerika 185 Millionen Dollar ein. Das ist das zweitbeste Debüt des Jahres nach “Avengers: Endgame”. Dieser ebenfalls von Disney produzierte Superhelden-Streifen knackte unterdessen den zehn Jahre alten Rekord von James Camerons Science-Fiction-Epos “Avatar” als erfolgreichster Film mit einem Einspiel-Ergebnis von mehr als 2,8 Milliarden Dollar. Nach der Übernahme des Filmstudios 21st Century Fox gehört auch “Avatar” zum Disney-Portfolio. Regisseur Cameron hat bereits vier weitere Filme rund um die Bewohner des Planeten Pandora angekündigt. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

