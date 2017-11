MÄRKTE-Höhere Prognose macht Weight Watchers bei Anlegern beliebt

Frankfurt, 07. Nov (Reuters) - Die Anhebung der Prognosen nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal freut Anleger von Weight Watchers. Die Aktien des Anbieters von Diätprogrammen kletterten am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um 15 Prozent auf 50,90 Dollar. Das war der höchste Stand seit fast fünf Jahren. Weight Watchers legte bei Umsatz und Gewinn im vergangenen Quartal stärker zu als von Analysten erwartet. Der US-Konzern, der über ein Abo-Modell Programme zum Abnehmen anbietet, hob seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an. Seit Anfang 2017 haben die Weight-Watchers-Aktien fast 300 Prozent zugelegt. (Reporter: Amy Caren Daniel, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

