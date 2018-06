MÄRKTE-Starke Zahlen beflügeln Zeitschriftenhändler WH Smith

Frankfurt, 06. Jun (Reuters) - Besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen ermuntern Anleger zum Einstieg bei WH Smith. Die Aktien des britischen Betreibers von Zeitschriftenläden in Flughäfen und Bahnhöfen stiegen am Mittwoch um bis zu 6,2 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit fast eineinhalb Jahren zu.

Der Umsatz auf vergleichbarer Basis ging in den 13 Wochen zum 2. Juni zwar um ein Prozent zurück. Vor dem Hintergrund des schwierigen Branchenumfelds sei dies aber ein sehr gutes Ergebnis, urteilten die Analysten des Vermögensverwalters Investec. Sie rechneten in Zukunft mit weiteren positiven Überraschungen. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)