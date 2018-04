MÄRKTE-Ziegelfirma Wienerberger erfreut Anleger mit Gewinnplus

Wien, 25. Apr (Reuters) - Der weltgrößte Ziegelhersteller Wienerberger hat mit einem überraschenden Gewinnplus zum Jahresauftakt bei seinen Anlegern Kauflaune gemacht. Die Aktien legten in einem insgesamt schwächeren Wiener Markt in der Spitze rund 1,5 Prozent zu und führten damit die Gewinner im Topsegment ATX an. Im weiteren Handelsverlauf gaben sie die Gewinne großteils wieder ab und notierten noch 0,4 Prozent fester bei 21,4 Euro.

Die Österreicher steigerten den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) um 30 Prozent auf 60 Millionen Euro. Das unbereinigte Ebitda lag mit 44,0 (46,1) Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert. Darin seien angekündigte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung wie etwa Vereinfachungen in der Verwaltung enthalten. Ursprünglich wollte Wienerberger die Ergebnisse für das erste Quartal am 9. Mai veröffentlichen. (Reporter: Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)