MÄRKTE-Anleger feiern US-Expansion von Buchmacher William Hill

Frankfurt, 05. Sep (Reuters) - Anleger von William Hill sind von den US-Expansionsplänen des britischen Buchmachers angetan. Die Aktien legten am Mittwoch gegen den Börsentrend bis zu 6,6 Prozent zu. Das Unternehmen vereinbarte einen Sportwetten-Vertrag mit 25 Jahren Laufzeit mit dem Kasino-Betreiber Eldorado Resorts. Durch den Deal, der 26 Kasinos in 13 Bundesstaaten umfasst, rechnet William Hill mit einem Umsatzschub. “Dadurch erhalten wir automatisch steigende Erlöse, durch die zusätzlichen Kasinos, in denen wir arbeiten können”, sagte Firmenchef Philip Bowcock.

Seit der gerichtlichen Aufhebung eines Sportwetten-Verbots in den USA suchen auch Konkurrenten wie die britische GVC oder die irische Paddy Power ihr Heil in den Vereinigten Staaten.