MÄRKTE-Windenergie-Aktien unter Druck - Anleger fürchten Wahlsieg Trumps

Frankfurt, 04. Nov (Reuters) - Die Hängepartie bei der US-Präsidentenwahl lastet auf den Aktien der europäischen Windkraftfirmen. Die Aktien von Vestas, Nordex und Siemens Gamesa gaben am Mittwoch zwischen 9,6 und 12,7 Prozent nach. Vor allem die Möglichkeit, dass US-Präsident Donald Trump eine weitere Amtszeit im Weißen Haus bleibt, drückte auf die Stimmung. Für den Fall eines Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden hatten viele Anleger auf einen Ausbau der erneuerbaren Energien gewettet. Biden hatte zwei Billionen Dollar an Investitionen für den Abschied von fossilen Brennstoffen in der Energieerzeugung bis 2035 in Aussicht gestellt.

Auf die Stimmung drückten zusätzlich die Vestas-Geschäftszahlen. Das dänische Unternehmen hatte zwar im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Der Auftragseingang aber wurde von den Analysten von JPMorgan als enttäuschend gewertet.